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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.972,00 lira oldu.

23.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:00Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.972,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50296,80296,00296,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.954,001.975,001.951,001.972,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40274,40270,00274,00
Lira(Tam) Ziynet 1.909,001.929,001.906,001.926,00
Yarım Ziynet 955,00965,00953,00963,00
Çeyrek Ziynet 477,00482,00476,00481,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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