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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu.

24.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:42Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,00297,20297,70297,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.957,001.978,001.962,001.983,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00275,00271,50275,50
Lira(Tam) Ziynet 1.913,001.933,001.917,001.937,00
Yarım Ziynet 956,00966,00959,00969,00
Çeyrek Ziynet 478,00483,00480,00485,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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