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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.

27.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:48Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 298,30298,50302,60302,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.966,001.987,001.994,002.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 272,00276,00276,00280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.921,001.941,001.949,001.969,00
Yarım Ziynet 961,00971,00975,00985,00
Çeyrek Ziynet 480,00485,00487,00492,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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