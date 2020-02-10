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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu.

10.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:42Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,20302,40303,20303,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.992,002.013,001.998,002.019,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00280,00276,50280,50
Lira(Tam) Ziynet 1.946,001.966,001.953,001.973,00
Yarım Ziynet 973,00983,00976,00986,00
Çeyrek Ziynet 487,00492,00488,00493,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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