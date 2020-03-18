Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.068,00 lira oldu.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.068,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|311,70
|311,90
|310,60
|310,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.054,00
|2.075,00
|2.047,00
|2.068,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|284,00
|288,00
|283,30
|287,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.007,00
|2.027,00
|2.000,00
|2.020,00
|Yarım Ziynet
|1.004,00
|1.014,00
|1.000,00
|1.010,00
|Çeyrek Ziynet
|502,00
|507,00
|500,00
|505,00
Kaynak: AA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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