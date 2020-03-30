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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 340,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.261,00 lira oldu.

30.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:28
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 340,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.261,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 336,00336,20339,80340,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.215,002.236,002.240,002.261,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 306,00310,00310,00314,00
Lira(Tam) Ziynet 2.164,002.184,002.188,002.208,00
Yarım Ziynet 1.082,001.092,001.094,001.104,00
Çeyrek Ziynet 541,00546,00547,00552,00

Kaynak: AA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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