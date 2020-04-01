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Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.

01.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:46
Altın fiyatları
İstanbul 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 340,80341,00341,30341,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.246,002.267,002.249,002.270,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 311,00315,00311,00315,00
Lira(Tam) Ziynet 2.195,002.215,002.198,002.218,00
Yarım Ziynet 1.097,001.107,001.099,001.109,00
Çeyrek Ziynet 549,00554,00550,00555,00

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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