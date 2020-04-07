Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.396,00 lira oldu.
07.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:46
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|359,00
|359,20
|360,30
|360,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.366,00
|2.387,00
|2.375,00
|2.396,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,00
|332,00
|328,50
|332,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.312,00
|2.332,00
|2.320,00
|2.340,00
|Yarım Ziynet
|1.156,00
|1.166,00
|1.160,00
|1.170,00
|Çeyrek Ziynet
|578,00
|583,00
|580,00
|585,00
Kaynak: AA