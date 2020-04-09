Altın fiyatları
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.399,00 lira oldu.
09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|359,70
|359,90
|360,80
|361,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.370,00
|2.391,00
|2.378,00
|2.399,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,00
|332,00
|329,00
|333,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.316,00
|2.336,00
|2.324,00
|2.344,00
|Yarım Ziynet
|1.158,00
|1.168,00
|1.162,00
|1.172,00
|Çeyrek Ziynet
|579,00
|584,00
|581,00
|586,00
Kaynak: AA