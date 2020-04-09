Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.399,00 lira oldu.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Altın fiyatları
İstanbul 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.399,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 359,70359,90360,80361,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.370,002.391,002.378,002.399,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 328,00332,00329,00333,00
Lira(Tam) Ziynet 2.316,002.336,002.324,002.344,00
Yarım Ziynet 1.158,001.168,001.162,001.172,00
Çeyrek Ziynet 579,00584,00581,00586,00

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Haberler ›› Ekonomi ››Altın fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:51: “Gıda ticaretinde ortaya çıkan aksaklıklar günlük yaşamı etkileyecek” - Ekonomi 12:50: ASKON'dan işçi çıkarılmasını önleyen düzenlemeye destek - Ekonomi 12:48: Oxfam: Covid-19 salgınıyla yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir - Ekonomi 12:42: TÜRKLİM: Limancılığın sürdürülebilirliği için yoğun çalışılıyor - Ekonomi 12:42: Altın fiyatları - Ekonomi 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:23: Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü - Ekonomi 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber 11:40: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber