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Altın fiyatları 2020 yılının dibini gördü

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı satış baskısı devam ederken bugün altın fiyatları da 2020 yılının en düşük seviyelerini gördü.

16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:46
Altın fiyatları 2020 yılının dibini gördü
Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı satış baskısı devam ederken bugün altın fiyatları da 2020 yılının en düşük seviyelerini gördü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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