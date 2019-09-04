Haberler» Ekonomi» Haber

Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın

Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0'in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine yaklaştı.

04.09.2019 09:39 Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın
Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0'in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine yaklaştı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.98 artışla 19.43 dolardan,
altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,546.4 dolardan,
bakır, yüzde 1.0 artışla 2.5375 dolardan,
platin, yüzde 1.37 artışla 968.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.14 artışla 1,537.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,903 liraya geriledi.
Petrol fiyatları, zayıflayan küresel ekonomik büyümenin talebi azaltacağı endişeleriyle Salı günü izlenen değer kaybından sonra toparlanıyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 58.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:04   Türkiye'den 6 kıtaya 572 milyon dolarlık seramik ihracatı
12:03   Bu güvercinler açık arttırmayla 30 bin liralık araba fiyatına satılıyor
12:02   Çiftçilerin yüzde 61'inin geliri azaldı: b planları yok
11:52   Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak
11:52   "Teknoloji belediyelerin verimliliğini arttırabilir"
11:48   Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni
11:48   Lahana rekoltesi üreticiyi sevindirdi