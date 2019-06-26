26.06.2019 16:36
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Altın fiyatları altı yılın zirvesinden döndü

Altın fiyatları altı yılın zirvesinden döndü

– Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü.

– Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan ( Fed ) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü.
St Louis Fed Başkanı James Bullard, Temmuz ayında 50 baz puan'lık bir faiz indiriminin "aşırıya kaçmak"olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in "kısa vadeli politik baskılardan" etkilenmediğini belirtti.
Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9 dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası , Fed , Ekonomi

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