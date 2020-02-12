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Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

Yeni coronavirüs vakalarının Ocak sonundan beri en düşük günlük düzeye gerilemesi, talep artışı beklentilerini güçlendirince petrol fiyatları yükselirken, bu gelişmelerin hisse senedi piyasalarında iyimserliği artırmasıyla altın fiyatları geriledi.

12.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:24Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

Yeni coronavirüs vakalarının Ocak sonundan beri en düşük günlük düzeye gerilemesi, talep artışı beklentilerini güçlendirince petrol fiyatları yükselirken, bu gelişmelerin hisse senedi piyasalarında iyimserliği artırmasıyla altın fiyatları geriledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre yeni coronavirüsten kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 1,113'e ulaştı. Çin'de Salı günü 97 kişi daha coronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Pazartesi günü 108 kişi bu hastalıktan ölmüştü. Çin'de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı ise 11 Şubat itibariyle sadece 2 bin 15 kişi artarak 44 bin 653'e yükseldi. Dün açıklanan yeni vaka sayısı 30 Ocak'tan bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre bugüne kadar coronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 639 kişisi Hubei'de olmak üzere 4 bin 793 kişiye ulaştı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.25 artışla  54.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.23 artışla 50.86 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.55 düşüşle 17.57 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,564.87 dolardan,

- bakır, yüzde 1.17 artışla 2.57 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 düşüşle 970.37 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,343.19 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 487 liraya, Cumhuriyet altını da 2,046 liraya düştü.



Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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