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Altın fiyatları Fed'in faiz kararı etkisiyle iki haftanın en düşük düzeyinde

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz faizleri 25 baz puan indirmesi ardından iki haftanın en düşük düzeyine geriledi.

01.08.2019 10:10 Altın fiyatları Fed'in faiz kararı etkisiyle iki haftanın en düşük düzeyinde
– Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz faizleri 25 baz puan indirmesi ardından iki haftanın en düşük düzeyine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.95 düşüşle 16.085 dolardan,
altın, yüzde 1.32 düşüşle 1,418.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.6565 dolardan,
platin, yüzde 2.56 düşüşle 856.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.87 düşüşle 1,511.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,708 liraya düştü.
Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ardından altı gündür ilk kez düştü. Diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Eylül ayında devam edecek olması da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.08 düşüşle 64.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.31 düşüşle 57.81 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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