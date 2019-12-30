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Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi.

30.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:39 Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi.

Orta Doğu gerilimlerinin yanında ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya hazırlandıkları beklentisiyle altın fiyatı, erken işlemlerde 1.515.80 ile 25 Ekim'den bu yana görülen en yüksek düzeyinin de üzerine çıktı.

Yıl sonu düşük hacimli işlemlerde küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.29 artışla 17.995 dolardan,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,518.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.16 artışla 2.834 dolardan,

platin, yüzde 0.2 düşüşle 946.62 dolardan ve

paladyum değişmeyerek 1,905.28 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 473 liraya, Cumhuriyet altını da 1,958 liraya yükseldi.

ABD ve Çin ticaret savaşının sona ermesinin ardından ABD petrol stoklarında 20 Aralık'ta sona eren haftada beklentinin üzerinde. 5.5 milyon varil düşmesi, petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.31 artışla 68.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 artışla 61.81 dolardan işlem görüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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