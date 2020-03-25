Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1451-1703 dolar bandında işlem gördü.
25.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:22
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1451-1703 dolar bandında işlem gördü.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi