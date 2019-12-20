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Altın fiyatları ticari iyimserlikle düştü

Altın fiyatları, ABD-Çin ticari uzlaşması sonrası riskli varlıklara yönelik talebin azalmasıyla düştü.

20.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:43 Altın fiyatları ticari iyimserlikle düştü

Altın fiyatları, ABD-Çin ticari uzlaşması sonrası riskli varlıklara yönelik talebin azalmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.59 artışla 17.225 dolardan,

altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,483.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.64 düşüşle 2.8085 dolardan,

platin, yüzde 0.25 artışla 937.80 dolardan ve

paladyum yüzde 0.26 artışla 1,905.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya, Cumhuriyet altını da 1,908 liraya geriledi.

ABD-Çin ticari gerilimlerinin iş güveni ve küresel ekonomik büyüme görünümünü hafifletmesiyle yükseldikten sonra geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 66.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.60 düşüşle 60.81 dolardan işlem görüyor.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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