Altın fiyatları yatay, Brent 55 doların altında

Coronavirüs salgınından etkilenenlerin ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına karşılık, Çin ve ABD'den gelen olumlu verilere bağlı olarak altın fiyatları yatay gelişirken, talepte daralma öngörüsüyle Brent petrolün varil fiyatı 55 doların altına geriledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 900'ü geçerken virüsten etkilenenlerin saysısı 30 bine yaklaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun teknik komitesi, küresel petrol piyasasında dengeyi sağlamak için üretimde günlük 600 bin varil ek kesinti yapılmasını önerdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.07 artışla 54.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.10 artışla 50.37 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.02 artışla 17.69dolardan,

- altın, yüzde 0.01 artışla 1,573.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.76 artışla 2.57 dolardan,

- platin, yüzde 0.34 artışla 972.50 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.78 artışla 2,227.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,051 liraya yükseldi.