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Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları harekete geçirdi

Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları harekete geçirdi Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve pandemi nedeniyle altın fiyatları tarihinin rekor seviyelerine ulaştı.

15.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:21
Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları harekete geçirdi
EDİRNE - Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve pandemi nedeniyle altın fiyatları tarihinin rekor seviyelerine ulaştı. Edirne 'de de kuyumcular, salgın nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesinin altın satışlarını etkilediğini belirterek, yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların yastık altındakileri bozdurduğunu söyledi.
Öte yandan, gram altın bugün 378 TL'yi, çeyrek altın ise 619 TL'yi buldu. Koronavirüse bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor.
Edirne'de kuyumcu esnafı İlyas Kerimler, yaptığı açıklamada, "Salgın nedeniyle işlerimiz neredeyse yok, durma noktasında. Düğünler ertelendi ileri ki tarihlere. Vatandaş yastık altındaki birikimlerini bozdurarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bundan sonraki süreci yaşayarak göreceğiz" diye konuştu. Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları harekete geçirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Edirne, Ekonomi
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