Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Altın geriledi, petrol yükseldi - Ekonomi

Altın geriledi, petrol yükseldi

Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

13.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:46
Altın geriledi, petrol yükseldi

Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.70 artarak 34.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.71 artarak 32.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 4.03 düşüşle 15.36 dolardan,

altın, yüzde 0.99 düşüşle 1,574.50 dolardan,

bakır, yüzde 1.33 artışla 2.50 dolardan,

platin, yüzde 1.43 düşüşle 777.50 dolardan,

paladyum yüzde 14.29 düşüşle 1,636.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 317 liraya, çeyrek altın 520 liraya, Cumhuriyet altını da 2,149 liraya düştü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Ekonomi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı