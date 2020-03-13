Altın gerilerken petrol yükseldi
Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise hafif yükseldi.
13.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:51
Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise hafif yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.96 artarak 33.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.94 artarak 32.11 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.31 düşüşle 15.63 dolardan,altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,588.40 dolardan,bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.45 dolardan,platin, yüzde 1.70 artışla 795.10 dolardan vepaladyum yüzde 2.87 düşüşle 2,860.00 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 322 liraya, çeyrek altın 527 liraya, Cumhuriyet altını da 2,179 liraya yükseldi.
Kaynak: DHA
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