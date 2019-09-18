Altın Gün: Anadolu rock ve folk müziğini dünyaya sevdiren grup

Hollanda'da kurulan ve 60'lar ve 70'lerde Türkiye'de yapılan Anadolu Rock, saykodelik rock ve diğer folk şarkıları yorumlayan Altın Gün isimli grup, bir araya gelmelerinin üzerinden geçen birkaç yıl içinde uluslararası müzik sahnesinde isminden söz ettirdi.

Hollandalı, Türk ve İngiliz üyelerden oluşan grubun solistliğini Türkiye'den 5 yıl önce ayrılan Merve Daşdemir yapıyor.

Grup fikri aslında basçı Jasper Verhulst'ün bir başka grupla İstanbul'a yaptığı bir turne ziyareti sırasında oluşuyor.

Bu ziyaret sırasında Adadolu folk rock müziği ile tanışan Verhulst, Hollanda'ya dönüşte, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile Merve Daşdemir ve Erdinç Yıldız Ecevit'e ulaşıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce Hollanda'ya taşınan Daşdemir de bu Facebook mesajına verdiği yanıt sonrası kendisini grupta bulduğunu anlatıyor.

Altın Gün isminin hikayesi de basit bir Google çevirisi üzerinden belirlenmiş. Solist Daşdemir, kulağa güzel geldiği için bu ismin seçildiğini söylüyor.

Altın Gün, bir aranjman grubu... Kendi bestelerini değil, dönemin Türkiye kökenli hit şarkılarını Altın Gün tarzında yorumluyorlar.

Neşet Ertaş'ın 'Tatlı Dile Güler Yüze', Erkin Koray'ın 'Cemalım'ı, yorumladıkları şarkılardan bazıları.

ABD turnesi öncesi grupla konuştuk

Bugüne dek "300'den fazla konser veren" grup, Ekim ayı içinde de Tame Impala ile ABD'de turne yapmaya hazırlanıyor.

Grup üyeleri Merve Daşdemir ve grubun gitaristi Ben Rider ile Türkiye'deki Nilüfer Festivali sonrası geldikleri Londra'da konuştuk.

Yeniden keşfediliği yönünde yorumlar yapılan Türkiye kökenli müzikle ilgili onların yorumlarını dinledik.

Ve neden böyle bir grubun Türkiye'de oluşarak değil de Hollanda'da kurularak dünyaya açılabildiğini sorduk.

Grup üyeleri:

1. Ben Rider (gitar)

2. Daniel Smienk (davul)

3. Jasper Verhulst (bas)

4. Merve Daşdemir (vokaller)

5. Erdinç Yıldız Ecevit (saz, keyboard, vokaller)

6. Gino Groenveld (perküsyon)