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Altın günü değil bisiklet günü

Altındağlı kadınlar, sağlıklı yaşamın kapısını araladı.

21.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:09Altın günü değil bisiklet günü
Altındağlı kadınlar, sağlıklı yaşamın kapısını araladı. Altın günlerinde hamur işi, pasta ve börek yemeye son diyen kadınlar, Mahallesi'ndeki Bisiklet Parkı'nda sağlıklı yaşam turlarına başladı.

Altındağ Belediyesi, kadınlara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak için kolları sıvadı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, Bisiklet Parkı'nda düzenli olarak bisiklet sürmeye başladı. Kadınlara bisiklet kullanma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Bisiklet Parkı'nda haftanın birkaç günü kadınlara bisiklet eğitimi veriliyor. Bisiklet kullanmayı bilenler çocuklarıyla birlikte bisiklet sürme keyfini yaşarken, bisiklet sürmeyi bilmeyenler ise eğitim alabiliyor. 18 bin metrekare büyüklüğündeki park, kadınlara bisiklet kullanma ve sağlıklı yaşama alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyor.

Bisiklet sürmenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlığa çok faydası olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hareketsizliğe bağlı olarak diyabetten kalp rahatsızlığına kadar birçok rahatsızlık ortaya çıkıyor. Altındağlı vatandaşlarımızın fiziksel aktivitesini yürümeyle başlayıp, bisikletle devam ettirmesine destek oluyoruz. Hareketsizlikle mücadeleyi önemsiyoruz. Bisikletin yaygınlaşması ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu tür projeler geliştiriyoruz. Bisiklete binme ve fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması sağlığımız için çok önemli" dedi. Başkan Balcı, herkesi Karapürçek'te bulunan Bisiklet Parkı'ndan faydalanmaya çağırdı.

Bisiklet Parkı'nda bisiklet sürme keyfi yaşayan Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Rukiye Soylu, "Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Küçükken de çok severdim ama o zaman bisikletimiz yoktu. Şimdi Altındağ'da hem bisiklete binecek yerimiz var, hem de bize özel bisikletler var. Altın günlerinde pasta börek yemeye son. Bundan sonra her gün bisiklet günü" şeklinde konuştu.

"Çocuklar gibi eğleniyoruz"

Bisiklet sürmenin psikolojik olarak da kendilerine çok iyi geldiğini belirten Fatma Koca ise, "Bu güzel havayı bisiklet sürerek değerlendiriyoruz. Çocuklar gibi eğleniyoruz. Evde oturup kilo almak yerine hareket ediyoruz, sağlıklı yaşıyoruz. Bize bu imkanları sunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Karapürçek, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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