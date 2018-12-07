Altın Günü Yerine Çocuklarıyla Kitap Günü Yapıyorlar

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde kadınlar, altın günü düzenlemek yerine, çocuklarıyla ilçe kütüphanesinde kitap günü yapmaya başladı.
Bigalı Mehmet Çavuş
Anaokulu velisi anneler, okul öğretmenlerinden Selda Çelik
'in koordinatörlüğünü yaptığı projeyle okul müdürü Muradiye
Yazan'ın da katılımıyla her ay çocuklarıyla kütüphanede kitap günü yapıyor.
Proje Koordinatörü Çelik, yaptığı açıklamada, proje kapsamında, her ayın ilk salı günü veliler ve öğrenilerle kütüphaneye geldiklerini söyledi.
Birlikte sosyal aktivite olarak altın günü yerine kitap günü yaptıklarını die getiren Çelik, "Çocuklar ve anneleri kütüphaneye geliyor. Kütüphaneden üç kitap alıyor. Ay boyunca okuyup diğer ay geldiklerinde yeni kitaplar ile değiştiriyor. Bu, çok olumlu bir gelişme oldu. Annelerle başladığımız projeye babalar da katılmaya başladı." diye konuştu.
Velilerden Seval Genç
de çocukların kitap okuma alışkanlığı kazandığını dile getirerek, "Çocuklarımızın kitaplara değer vermeleri çok güzel. Biz de zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Çok mutluyuz. Ayda bir yapılan kütüphane gününü dört gözle bekliyoruz".
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen de velilere çocukların yan yana olmalarının projeye anlam kattığını belirterek, "Anneler, zamanını altın günlerinde geçiriyor olabilirdi ama kütüphanede geçiyor. Bu, taktire şayan bir durum." ifadesini kullandı.
Biga,Çanakkale
07 Aralık 2018 Cuma 15:13