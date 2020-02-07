Altın hafif yükseldi, petrol düştü

Altın coronavirüs salgınının genişlediğine ilişkin verilerin açıklanmasına bağlı olarak hafif yükselirken, petrol fiyatları Rusya 'dan gelen, yeni üretin kısıntılanıha karar vermek için zamana gereksinim olduğu yolundaki açıklama ile düştü.

Çin'in Vuhan tentinde ortaya çıkan coronavirüsten ölenler 636 kişiye ulaştı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından düştü. Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 54.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.18 düşüşle 50.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.19 düşüşle 17.78 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 artışla 1,573.90 dolardan,

- bakır, yüzde 1.66 düşüşle 2.55 dolardan,

- platin, yüzde 0.81 artışla 975.20 dolardan ve

- paladyum yüzde 2.49 düşüşle 2,181.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 494 liraya, Cumhuriyet altını da 2,045 liraya yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, çevrenin korunması ve enerji verimliliği için düzenleyici tedbirlerin daha güçlü bir şekilde gündeme gelmeleri durumunda, global petrol talebininin 2040 yılı ya da daha erken tepe yapabileceğine dikkat çekildi. IMF'in, petrol üreticisi ülkelerden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin finansal servetlerine ilişkin raporda, finans reformları yapmamaları durumunda, giderek azalan petrol ve gaz gelirlerine bağlı olarak, bu ülkelerin finansal servetlerinin gelecek 15 yılda tükeneceği uyarısı yapıldı. IMF verilerine göre bu altı ülkenin net finansam servetleri 2 trilyon doları buluyor.