Altın rekora doymuyor! Tarihin en yüksek seviyesinde

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı 317 liradan işlem görürken, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren gram altın saat 11.00 sularında 321 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 524 lira, cumhuriyet altını ise 2.170 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1.633 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik ile altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini bekliyor.

KORONAVİRÜS ALTINA TALEBİ ARTIRDI

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.