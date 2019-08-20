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Altın hırsızlarını jandarma yakaladı

NİĞDE'de, evden yaklaşık 52 bin TL değerinde altın çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

20.08.2019 13:08 Altın hırsızlarını jandarma yakaladı
NİĞDE'de, evden yaklaşık 52 bin TL değerinde altın çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'nde, Z.D.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 52 bin TL değerindeki 19 cumhuriyet altını, 34 çeyrek altın, 1 bilezik ve 1 yüzük çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.B., S.Ç. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarla 3 kişi, gözaltına alınırken, çalınan altınlar da jandarma tarafından Z.D.'ye teslim edildi.



Jandarma, Şeyhler, Çiftlik, Güncel

Kaynak: DHA

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