'Altın Kalpli' Kadınlar Şehit Çocuklarını Unutmadı

Cemiyet hayatının yardımsever kadınları tarafından kurulan dernek, çeşitli vakıflara olan yardımları ile öne çıkıyor.
Dün Harbiye Orduevinde düzenlenen tören TSK Eğitim Vakfı Başkanı Emekli Tuğgeneral Kemal Korkmaz'ın ev sahipliğinde yapıldı.
BURS OLARAK DAĞITILACAK
Törende yaptığı konuşmada, Altın Kalpler Derneği'nin çalışmalarının önemine vurgu yapan Vakıf Başkanı Korkmaz,yardım amacıyla geçen 29 Ekim'de düzenlenen yemekte elde edilen gelirin tamamı Vakfa bağışlanmıştı. Söz konusu gelir, şehit ailelerin okuyan çocuklarına burs olarak verilecek.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Törene katılan Altın Kalpler Dernek Başkanı Şenay Dağlı'nın yanı sıra Gül Ergi, Elif İnci, Aras Katerina Ekşioğlu, Elif Yazıcı Girgin, Işıl İpekgil ve Muammer Kapucuoğlu'na plâket taktim edildi.
Harbiye,Kemal Korkmaz,TSK
06 Aralık 2018 Perşembe 10:33