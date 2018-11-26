Altın Kaplamalı Musluk Çaldıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa
'nın merkez Karaköprü
ilçesinde evden altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisatçı kılığında girdikleri Şenevler Mahallesi'ndeki evden altın kaplamalı muslukları çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, apartmandan çuvalla çıkan 2 kişinin, iki mahallede daha benzer yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Karaköprü,Şanlıurfa
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:31