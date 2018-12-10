10 Aralık 2018, 16:04
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Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Sibel Can ve Eypio'nun Düeti Damga Vurdu

Önceki gün Zorlu center'da düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Sibel Can ve Eypio'nun düeti gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Hürriyet okurlarının oylarıyla sahiplerini bulan 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center'da düzenlenen muhteşem bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceye Sibel Can ve Eypio'nun düeti de damga vurdu.

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede 45 dalda ödül verildi. En iyi fantezi müziği kadın sanatçı ödülüne layık görülen Sibel Can ise Eypio ile yaptığı düetle geceye renk kattı. Sibel Can'a ödülünü Selami Şahin verdi.

İŞTE TÜM ÖDÜL KAZANANLAR LİSTESİ

EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)

EN İYİ DİZİ : ÇUKUR/ KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ

ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU

25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN/ BİROL GÜVEN

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ

EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ

EN İYİ POP MÜZİK ERKEK : EDİS

ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN

ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN

ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER

ONUR ÖDÜLÜ: SILA

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL

EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE

EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ

EN İYİ KLİP : HADİSE – FARKIMIZ VAR

AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ/ FARUK TURGUT

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE

EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ

EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN

ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)

EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM/ SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI/ ÇUKUR

EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV/SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : Fİ

EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL/ RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN

EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA

YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM – HEYECANI YOK

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL

EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN

EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:04



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