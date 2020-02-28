Altın Kelebek ödül töreni olacak mı? İşte yanıtı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından bugün düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri töreni iptal edildi.

"SÖYLEMEYE BİLE GEREK YOK..."





TV, sinema ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek Ödülleri bugün düzenlenecek törenle 46. kez dağıtılacaktı. İdlib'ten gelen şehit haberleri sonrası program iptal edildi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kararı köşesinden "Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir." notuyla duyurdu.

YENİ YAYIN TARİHİ AÇIKLANMADI





46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bugün Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacaktı. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği, görkemli şovların sahneleneceği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk katacağı tören, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacaktı. Törenin yeni yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise "Hava saldırısında Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yaptı.