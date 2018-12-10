10 Aralık 2018, 10:02
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Altın Kelebek Ödülleri'nde Ödül Alan Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya Gönderme: Bizi Direkt Kovdular

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödül alan Ali İhsan Varol, Acun Ilıcalı'ya yaptığı konuşmayla gönderme yaptı. Varol, "Yöneticilerimizin makam odalarında uyuyakalmadık, bizi direkt kovdular" dedi.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Renkli anların yaşandığı ödül törenine sahnede yapılan açıklamalar ve göndermeler damga vurdu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödülün sahibi Teve 2'de yayımlanan Kelime Oyunu programının oldu. Programın sunucusu Ali İhsan Varol, ödülü Güneri Civaoğlu'nun elinden aldı.

"BİZİ DİREKT KOVDULAR"

Varol, aynı sahnede kendisinden önce konuşma yapan Acun Ilıcalı'ya gönderme yaparak, "Anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuyakalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi. Direkt kovdular. İlginç şeyler yaşadık. Ve neticesinde buradayız, hepinize çok teşekkürler" dedi.

ACUN ILICALI'YA GÖNDERME YAPTI

En İyi Erkek Sunucu ödülünü alan Acun Ilıcalı ise ödülünü eski haber müdürü İlker Yasin'den aldı ve Yasin'le yaşadığı anıları anlattı. İlker Yasin'in kendisini kovmak üzereyken elektriklerin kesilmesi sonrasında kovulmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Varol ise Ilıcalı'nın bu hikayesine "Bizim öyle hikayelerimiz yok. Bizi direkt kovdular" diyerek gönderme yaptı.

GEZİ OLAYLARINI YARIŞMAYA TAŞIMIŞTI

Ali İhsan Varol, Haziran 2013'te Türkiye'yi saran Gezi eylemlerini programı Bloomberg HT ekranlarında gösterilen Kelime Oyunu'na taşımış ve hemen akabinde de kovulmuştu.

İlker Yasin,Pantene Altın Kelebek Ödülleri,Acun Ilıcalı,İhsan Varol
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:02



YORUMLAR (19)
++++++++++: acur boş bir adam milleti saçma sapan yarışmalarla yıllardır uyutuyor
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AD: HELLAAAAALacun efendiye kapak yapan bizdendir
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KARA: Acunun da altından birşeyler çıkar merak etmeyin nasıl koza holding patladı bunda da kesin çıkar hangi sunucu bu kadar zengin. . . .
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MESUT: ideojolik saplantılarını her yere empoze etmeye çalışanlar kovulmaya mahkumdurlar. herkes mesaj verme derdinde ya tek senın mi fikrin var, ama bilgin yok işte asıl mesele bu. bilgin yok fikrin var.
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EROĞAN DOĞANAY: tebrikler Ali İhsan başarılarının devamını diliyorum. İyi yoldasın iyisin. Değerini bilen biliyor izlenme oranları ortada. Sevgiler, selamlar.
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41 13
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