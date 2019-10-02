Haberler » Magazin » Haber

Altın Kelebek Ödülü için aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz'dan dikkat çeken çıkış!

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek Ödül Töreni için "Bu tiyatronun içinde yer almak istemem." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekilmek istediğini belirtti.

02.10.2019 18:58

Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildiğini, ödül törenini şaibeli olarak gördüğü için adaylıktan çıkmak istediğini belirtti. Didem Arslan Yılmaz, son yıllarda ödüllerin tartışmalı olarak dağıtıldığı iddiaları üzerine "Bu tiyatronun içinde yer almak istemem" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz

"TARTIŞMALI ÖDÜL DAĞITILDIĞI İDDİA EDİLİYOR"

Didem Arslan Yılmaz'ın konuyla ilgili, "Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda 'tartışmalı' ödül dağıtıldığı iddia ediliyor. Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem." ifadelerini kullandı.

Altın Kelebek Ödülü için aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz'dan dikkat çeken çıkış!

Arslan Yılmaz, Magazin

YORUMLAR(4)
AGA:zaten herkes kendi adamlarina ve kanalarina veriyor verdikleri de bes lira etmeyen cøp zaten ben ebay dan onlar dan daha iyisi alirim bir de iki canak tabak icin bir suru kavga yapiyorlar ac gøzlu bunlar kisaca veren ve alana bak kendi adamlari ve kendi kanallari acun bile ødul aliyor ise zaten gereksiz demek
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ORKUN:BEN DİDEMİ BEĞENİYORUM.
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
METİN:Helal sana işte bu
Yayından Kaldır
5 113
Cevap yaz
GÖRÜNEN KÖY:kazanamıyacağını anladı çamura yatıyor
Yayından Kaldır
63 6
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
18:58 Altın Kelebek Ödülü için aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz'dan dikkat çeken çıkış!
18:23 HRÜ modacı Faruk Saraç'ı ağırladı
18:02 Ali Sunal'ın Tarık Ünlüoğlu ile son konuşması duygulandırdı!
18:01 Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından hastaneye ünlü akını... Doktoru ölüm nedenini açıkladı!
18:01 Tarık Ünlüoğlu'nun hiçbir yerde yayınlanmayan özel röportajı!
18:01 Justin Timberlake saldırıya uğradı!
17:41 Meme kanseri hastaları ve ünlüler Pembe Festival'de buluşuyor