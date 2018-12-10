Altın Kelebek'te 'En İyi Çıkış Yapan' Ödülü'nü Rapçi Ezhel, Aldı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de yapılan ödül töreninde Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı dalında ödülü Ezhel aldı.

"SANATIN PARMAKLIKLAR ARKASINA ALINMAYACAĞINI BİLEN"

Sahne adıyla Ezhel olarak tanınan Ömer Sercan İpekcioğlu, ödülünü, İzzet Öz'ün elinden aldı. Şarkı sözlerinden dolayı tutuklandıktan sonra serbest kalan Rapçi, ödülünü aldıktan sonra özgürlük vurgusu yaparak şunları söyledi: "Zor zamanlarda yanımızda olan, sanatın sansürlenemeyeceğini, sanatın parmaklıklar arkasına alınamayacağını bilen ve bize her şekilde destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun! Her zaman hor görülmüş, arkada bırakılmış ama bugün zirveleri kovalayan Türkçe Rap için de alıyorum!"

26 GÜN HAPİS YATTI

Ezhel, hakkında 'uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Rapçi, geçen mayısta tutuklanarak cezaevine konularak 26 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada beraat etmişti.

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı.

Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır.