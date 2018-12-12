12 Aralık 2018, 08:01
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Altın Kelebek'te Giydiği Kıyafet Yüzünden Eleştirilen Hadise: Kadınların, Kadına Yaptığı İğrenç Yorumlar

45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafet nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Hadise, Instagram hesabından "Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorum neden?" sözleriyle sitem etti.

45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Klip' dalında ödül kazanan Hadise'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu. Baştan aşağı Dior marka giyinen Hadise, bu görünüme yaklaşık 40 bin lira harcamıştı. Hadise, kendisine yapılan sert eleştirilere Instagram hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olarak yanıt verdi.

"KADINLARIN, KADINLARA YAPTIĞI İĞRENÇ YORUMLAR"

Altın Kelebek'te çektirdiği fotoğrafları paylaşan Hadise, şu sözlerle sitem etti: "Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum!

"ERKEKLER NİYE KONUŞULMUYOR"

Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın ama alay etmesin, rencide etmesin!

"ARTIK BUNA DUR DEME ZAMANI GELSİN"

Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum."

"ŞAPKA OLMAMIŞ, GÖĞÜSLER FIRLAMIŞ"

Öte yandan, modacı Gülşah Saraçoğlu konuk olduğu Kanal D'deki '2. Sayfa' programında kıyafetin çok yazlık olduğunu söyleyip, "Şapka olmamış, göğüsler fırlamış" demişti.

Instagram,Hadise
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:01



YORUMLAR (32)
YASEMİN SİPAHİ: Hadise kendisine yapılan yorumlara olan cevabında son derece haklı.ayrıca kıyafeti çok güzel olmuş.başarılarının devamını diliyorum
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CEMİL KETENCİ: Önden bakınca donkişota arkadan bakınca testere filmi sahnesine boydan bakınca Fransada yürüyen İspanyalıya benziyo bence kadındırmışlar hadiyeyi biraz gülelim eğlenelim demişler gibi giydirmişler yoksa bi insan böyle kendisi giyinmez :)
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SERKAN: Kovboylara benzemiş
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SEMAPLTM: Güzel çirkin kışlık yazlık neyse ne hadisenin kıyafetinden hada önemli konuşulacak konular var ülkemizde bence bunun bilincinde olarak bu tarz fikrimizi başka yöne çekme çabasında olan haber kaynaklarına prim vermeyelim hadise istersem sünger giy çık.
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  • ÇELİŞKEN : Bu haberden önemli şeyler var ve sen bu haberi açıp okuyosun sonra bide üşenmeden değer vermediğin habere yorum yapıyosun ALKIŞ :)
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