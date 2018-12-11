11 Aralık 2018, 10:54
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Altın Kelebek'te Ödül Alan Pınar Altuğ, Kendisini Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı. Ödül sonrası eleştirilen oyuncu, "Alırken utanmadın mı?" yorumuna sert tepki gösterdi.

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı. Altuğ'a arkadaşlarından sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.

"ÖDÜLÜ ALIRKEN UTANMADINIZ MI?"

Altuğ'a tebrik mesajlarının yanı birçok kişi tarafından da eleştirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Ödülü alırken utanmadınız mı?' diyerek sert bir eleştiride bulundu.

"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM"

Bu sert yoruma sinirlenen Altuğ takipçisine şu yanıtı verdi: "Utanmak? 17 senedir beğenseniz de beğenmesiniz de Türkiye'nin en kıymetli dizilerinden hatta efsanesinde rol alıyorum, ben bununla gurur duyarım!"

AŞİRET GELİNLERİNE BENZETİLDİ

Ünlü oyuncunun ödül töreninde taktığı takılarla sosyal medyada çok eleştirildi. Altuğ'un boynundaki altın zincirleri gören bir takipçisi, oyuncuyu aşiret gelinlerine benzetti.

Altın Kelebek Ödülleri,Pınar Altuğ Atacan,çocuklar duymasın dizisi
11 Aralık 2018 Salı 10:54



YORUMLAR (9)
MUSTAFA: çocuklar duymasın eskiden komedi dizisiydi. son yıllarda saçma sapan bir hal aldı. komediyi çok severim ama bu dizi berbat. yahşi cazibe, ayrılsak da beraberiz, avrupa yakası gibi dizilerin yanında tırt bu
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ZIRTO: ne ilgisi var şimdi arabın peşinden giden yobaz sana kadının ne yapmışlıgı var ne kötülüğünü gördünde hakarete maruz bırakıyorsun kendini adi herif
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......: En büyük ödülü seyirci verir.
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JON SNOW: utanmak özel bir histir.
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?: Turkiyenin en kiymetli dizisimi?ulen gerizekali cirkin sey siz 17 senedir bu toplumun ahlakini bozmaya savasmaktan baska ne yaptiniz cok lazim senin dizilerin bize senin dizilerini izleyenlerde senin bibi ahmak
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