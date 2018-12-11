Altın Kelebek'te Ödül Alan Pınar Altuğ, Kendisini Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı. Altuğ'a arkadaşlarından sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.

"ÖDÜLÜ ALIRKEN UTANMADINIZ MI?"

Altuğ'a tebrik mesajlarının yanı birçok kişi tarafından da eleştirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Ödülü alırken utanmadınız mı?' diyerek sert bir eleştiride bulundu.

"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM"

Bu sert yoruma sinirlenen Altuğ takipçisine şu yanıtı verdi: "Utanmak? 17 senedir beğenseniz de beğenmesiniz de Türkiye'nin en kıymetli dizilerinden hatta efsanesinde rol alıyorum, ben bununla gurur duyarım!"

AŞİRET GELİNLERİNE BENZETİLDİ

Ünlü oyuncunun ödül töreninde taktığı takılarla sosyal medyada çok eleştirildi. Altuğ'un boynundaki altın zincirleri gören bir takipçisi, oyuncuyu aşiret gelinlerine benzetti.