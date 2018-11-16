Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (AKTAD) ve Alanya
Belediyesince düzenlenen 7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması renkli anlara sahne oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 6 ülkeden 753 yarışmacı katıldı.
Birçok kategoriden oluşan yarışmaya, Venezuela
'nın Ankara
Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes
de ekibiyle katıldı.
Büyükelçi Reyes, "Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek" kategorisi ve "Pratik Ustalar Balık Yemeği" kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Reyes, yaptığı yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini topladı.
Venezuela Büyükelçilik
ekibi, katıldıkları kategoride de altın madalyayı almaya hak kazandı.
Venezuela Büyükelçiliği Şefi Ezgi Çatal "Pratik Ustalar Restoran Tatlı Tabağı" kategorisinde bronz madalya aldı.
Alanya Belediyesi,Venezuela,Alanya