Altın Kız Sümeyye Londra'ya

Yetiştirdiği başarılı sporcular ile Eskişehir'i uluslararası alanda başarıyla temsil eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme dalında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships' ve İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak dünyada adından söz ettiren Sümeyye Boyacı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen dünya serisi yarışlarında 50 metre sırt üstü ve kelebek stilinde şampiyon olarak kürsüye çıktı.

6-9 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen dünya serisinde de 50 metre sırt üstünde bronz madalya kazanan altın kız Sümeyye, kazandığı bu başarılarla 15 Eylül tarihinde Londra'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Sümeyye Boyacı'nın kazandığı başarıyı sosyal medyadan duyuran ve kendisini tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da Sümeyye'nin Eskişehir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler