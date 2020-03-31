'Altın kızlar' şampiyonalara çatıda hazırlanıyor

ANTALYA'da, muay thai branşında kazandıkları başarılarla 'altın kızlar' olarak adlandırılan dünya şampiyonu Dilara Karabağ (18) ve Avrupa şampiyonu Ayşin Özkılıç (18), koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıkları için oturdukları binanın merdiveninde ve çatısında antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya 'da yaşayan muay thai milli sporcuları Ayşin Özkılıç ve Dilara Karabağ, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi ve 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle antrenmanlarını oturdukları binada yapmaya başladı. İki milli sporcu yan yana binalarda oturmanın avantajını kullanarak, her gün iki saat antrenman yapıyor. Sağlıklarını korumak için evden çıkmamayı tercih eden iki arkadaş, apartmanlarının merdiveninde koşu yapıp, çatıda baca ve su ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemlerinin arasında kuvvet depoluyor.

'EVDE KAL, SPOR YAP' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

İki milli sporcunun çatıdaki antrenmanına zaman zaman Dilara Karabağ'ın ablası eski dünya şampiyonu Kübra Karabağ da tecrübesiyle destek veriyor. Sosyal mesafe olarak adlandırılan bir metre yaklaşmama kuralına uyduklarını ve boks eldivenlerinin hijyenine dikkat ettiklerini anlatan milli sporcular, çatıda balkon korkuluklarını esneme hareketi yaparken, baca duvarlarını da kum torbası gibi kullandıklarını söyledi. Milli sporcular, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayanlara vakitlerini eğlenceli hale getirmek ve zinde kalmaları için 'Evde kal. Spor yap' çağrısında bulundu.

'PERFORMANSIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ay yıldızlı formayla 3 yılda 3 Türkiye, 1 Avrupa, 2 Avrupa Muaythai Federasyon Kupası şampiyonluğu ile dünya 2'nciliği kazanan Ayşin Özkılıç, "Bu yıl ülkemi dünya şampiyonasında temsil edeceğim. Büyükler U23 Dünya Şampiyonası 5- 13 Haziran ayında Abu Dabi'de yapılması bekleniyor. Koronavirüs sebebiyle şampiyonanın ertelenmesi söz konusu. Salonların kapalı olması nedeniyle antrenman yapamıyoruz fakat milli takımdan arkadaşımla evimizde, binamızın çatısında, apartman merdiveninde çalışarak performansımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİ EN İYİ TEMSİL ETMEK İÇİN HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Muaythai branşında son iki senede üst üste Türkiye şampiyonluğu kazanan ve geçen yıl da 75 kilo üst genç kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde eden milli sporcu Dilara Karabağ, koronavirüs nedeniyle müsabakaların ertelendiğini hatırlattı. Salgın sonrası gerçekleştirilecek müsabakalara hazır olmak için imkanları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Karabağ, "Evimizde, balkonda, bina çatısında antrenmanlara devam ediyoruz. Büyükler dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Şampiyonalarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kasım ayında Avrupa Muaythai Federasyon Kupası'nda mücadele edeceğim. Avrupa kupasında da birinci olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA