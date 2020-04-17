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"Altın Kızlar" Tokyo Olimpiyatları'na evlerinde hazırlanıyor

"Altın Kızlar" olarak tanınan Bağcılar Belediyesi engelli milli sporcularından Hamide Doğangün ve takımın diğer oyuncuları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na, tekerlekli sandalyelerinde evlerinde hazırlanıyor.

17.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:43
"Altın Kızlar" olarak tanınan Bağcılar Belediyesi engelli milli sporcularından Hamide Doğangün ve takımın diğer oyuncuları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na, tekerlekli sandalyelerinde evlerinde hazırlanıyor.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katıldıkları turnuvalardan birçok altın madalyayla döndükleri için "Altın Kızlar" lakabını alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı kadın sporcuları koronovirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.
Başarılarıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ve bir ay öncesine kadar haftanın 6 günü antrenman yapan sporculardan Doğangün, evde kaldığı günleri değerlendirerek, antrenör Ömer Cantay'ın koordinesinde 2021'ye ertelenen olimpiyatlara hazırlanıyor.
Antrenör Cantay, her gün görüntülü görüşme yaptığı Hamide Doğangün'ü yönlendirerek, antrenmanlara devam etmesini sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğangün, koronavirüs salgını nedeniyle spor salonlarının kapandığını anımsatarak, "Bu durum bizim spor yapmamıza engel olmadı. Aynı ekip uzaktan da olsa ortak bir çalışmayla olimpiyatlara evimizden hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Evlerini spor salonuna çevirdiler
Altın Kızlar grubunun diğer sporcularından Nurşah Usta ve Zeynep Acet de evlerini spor salonuna dönüştürdü. Milli sporcular gün boyu antrenman yaparak formlarını korumaya çalışıyor ve yeniden madalyalar kazanmanın hayalini kuruyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da salgına rağmen evde boş oturmayıp spor yapan, ter döken sporcuları tebrik ederek, katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Tokyo, Güncel
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