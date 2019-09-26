Altın Koza'da üçüncü günün ardından

Yönetmen Kıvanç Sezer'in katılımıyla gerçekleşen Altın Koza Kısa Film Atölyesi'yle devam eden festivalin üçüncü günü, Sunay Akın'ın sahnelediği "Sinemanın Oyuncağı" adlı gösteriyle sona erdi.

"AİDİYET" FİLMİNİN FESTİVAL GALASI YAPILDI

Burak Çevik'in yazıp yönettiği "Aidiyet", Türkiye prömiyerini 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında filmin oyuncularından Eylül Su Sapan ve film ekibinin katılımıyla gerçekleştirdi. Eylül Su Sapan'ın Çağlar Yalçınkaya ile rol aldığı film, 69. Berlin Film Festivali Forum bölümünde Calligari Ödülü için yarışmıştı. Adana'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistlerinden biri olan "Aidiyet", bir cinayet hikayesinin peşinden giderek mekânların belleğine ve cinayetin merkezindeki romantik bir aşkın ilk gecesine odaklanıyor.

"KOVAN" FİLMİNİN FESTİVAL GALASI YAPILDI

Eylem Kaftan'ın yönettiği ilk uzun metraj sinema filmi "Kovan", festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirdi. "Kovan"ın dünya prömiyerine yönetmen Kaftan'ın yanı sıra filmin oyuncularından Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan ve film ekibi katıldı. Film, son derece anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı bir kadının, Ayşe'nin, Almanya'dan gelip Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, bir yandan da kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini anlatıyor. Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Sennur Nogaylar, Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan ve Ömer Akdemir'ın rol aldığı "Kovan", aynı zamanda son dönemde kadınların sinemadaki görünürlüğünü ve varlığını tartışmaya açıyor.

"GÖRÜLMÜŞTÜR" FİLMİNİN FESTİVAL GALASI YAPILDI

Serhat Karaaslan'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Görülmüştür"ün 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki galası, yönetmen ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak, Füsun Demirel, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan ve Banu Fotocan'ın rol aldığı film, "Görülmüştür", 54. Karlovy Vary Film Festivali'nde Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliği (FEDEORA) tarafından En İyi Film seçilmişti. 38. İstanbul Film Festivali ve 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden de ödüllerle dönen film, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

SUNAY AKIN'DAN "SİNEMANIN OYUNCAĞI" GÖSTERİSİ

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin üçüncü günü, sevilen yazar ve şair Sunay Akın'ın Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelediği "Sinemanın Oyuncağı" adlı gösterisiyle sona erdi.