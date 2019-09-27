Altın koza film festivali'nde 'küçük şeyler' rüzgarı

ADANA'da, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film' kategorisinde yarışan ödüllü yönetmen Kıvanç Sezer'in filmi 'Küçük Şeyler', seyircinin beğenisini kazandı.

Filmin Türkiye prömiyerine yönetmen Kıvanç Sezer, yapımcılar Kanat Doğramacı, Tolga Karaçelik, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan ve film ekibi katıldı. Gösterimin ardından film ekibi, festival izleyicisiyle buluşup soruları yanıtladı. Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın paylaştığı, yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı'nın üstlendiği 'Küçük Şeyler' Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışan 12 film arasında yer alıyor.

'BABAMIN KANATLARI' İLE ÖDÜL ALMIŞTI

İlk filmi 'Babamın Kanatları' ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği 'Küçük Şeyler', dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'da gerçekleştirmişti. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek, filme ilk ödülünü kazandırmıştı. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı 'Küçük Şeyler', Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Film, İstanbul'un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor.

FİLM EKİBİ

'Küçük Şeyler'de Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak'ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar'ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini Emin Akpınar üstleniyor. Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan 'Küçük Şeyler'in yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.



Kaynak: DHA