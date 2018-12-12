Altın Küre Adayı NARCOS'tan Yola Çıkılarak Yazılmış Özgün Bir Roman

Genç ve idealist bir polis olan Gonzales, kendini bir anda uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a hizmet ederken bulur. Escobar'ın azılı tetikçilerinden birine dönüşen memur, memleketi Medellín'de kokainle kararan hayatlara tanıklık eder ve kendi yaşamında da bir dizi felaketle yüzleşmek zorunda kalır. Olaylar Gonzales'i geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine getirmiştir; ya tüm kayıpları pahasına hayatta kalmak için kartele hizmet etmeyi sürdürecek ya da kartelin başındaki güçlü, karizmatik ve ölümcül tiranı karşısına alacaktır…

Jaguar'ın Pençesi, çiftçi bir baba ve öğretmen bir annenin oğlu olarak Kolombiya'da doğup dünyanın en azılı narkotik suçlusuna dönüşen Escobar'ı ve Medellín Karteli'nin işleyişini çarpıcı bir kurguyla okura aktarıyor.