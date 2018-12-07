- Altın küre ödüllerinin aday listesine Vice filmi damgası
CALİFORNİA - 1994 yılından bu yana film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre
Ödülleri adayları açıkladı. Listeye 6 dalda aday gösterilen Vice filmi damga vurdu. Her yıl merakla takip edilen Altın Küre Ödüllerinin bu yıl ki adayları açıklandı. Film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri'nin listesine 6 dalda aday gösterilen Vice filmi damga vurdu. Vice, komedi ya da müzikal dalında En İyi Film, müzikal ya da komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu (Christian Bale), sinema dalında En İyi Yönetmen
(Adam McKay), en iyi senaryo, sinema dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerine aday gösterildi. A Star
Is Born (Bir Yıldız Doğuyor), The Favourite (Sarayın Gözdesi) ve Green Book (Yeşil Rehber) filmleri üçer adaylık kazanırken, televizyon yapımlarında ise The Assassination of Gianni Versace
4 dalda aday oldu. 1944 yılında verilmeye başlanan ve sinema ve televizyon dünyasında başarılı yapımları ödüllendiren Altın Küre Ödülleri bu yıl 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Los Angeles
'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerine verilecek. 76'ncı Altın Küre Ödülleri adaylarının tam listesi ise şöyle: En iyi film - Drama"Black Panther""BlacKkKlansman" "Bohemian Rhapsody
""If Beale Street Could Talk""A Star Is Born"Film dalında en iyi kadın oyuncu - DramaGlenn Close ("The Wife") Lady Gaga
("A Star Is Born") Nicole Kidman
("Destroyer")Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") Rosamund Pike
("A Private War")Film dalında en iyi erkek oyuncu - Drama Bradley Cooper
("A Star Is Born")Willem Dafoe ("At Eternity's Gate")Lucas Hedges ("Boy Erased") Rami Malek
("Bohemian Rhapsody")John David Washington
("BlacKkKlansman")En iyi film - Müzikal veya Komedi"Crazy Rich Asians""The Favourite""Green Book""Mary Poppins Returns"Film dalında en iyi kadın oyuncu - Müzikal veya Komedi Emily Blunt
("Mary Poppins Returns") Olivia Colman
("The Favourite")Elsie Fisher ("Eighth Grade") Charlize Theron
("Tully")Constance Wu ("Crazy Rich Asians")Film dalında en iyi Erkek oyuncu - Müzikal veya KomediChristian Bale ("Vice")Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns")Viggo Mortensen ("Green Book") Robert Redford
("The Old Man & the Gun")John C. Reilly ("Stan & Ollie")Film dalına en iyi yardımcı kadın oyuncu Amy Adams
("Vice") Claire Foy
("First Man")Regina King ("If Beale Street Could Talk") Emma Stone
("The Favourite") Rachel Weisz
("The Favourite")Film dalına en iyi yardımcı erkek oyuncuMahershala Ali ("Green Book")Timothee Chalamet ("Beautiful Boy") Adam Driver
("BlacKkKlansman")Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") Sam Rockwell
("Vice")En iyi Film - Animasyon "Incredibles 2""Isle of Dogs""Mirai""Ralph Breaks the Internet""Spider-Man: Into the Spider-Verse"En iyi yabancı film"Capernaum""Girl""Never Look Away" "Roma
""Shoplifters"Film dalında en iyi yönetmenBradley Cooper ("A Star Is Born")Alfonso Cuaron ("Roma")Peter Farrelly ("Green Book") Spike
Lee ("BlacKkKlansman")Adam McKay ("Vice")Film dalında en iyi senaryoAlfonso Cuaron ("Roma") Deborah
Davis and Tony McNamara ("The Favourite")Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk")Adam McKay ("Vice")Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie ("Green Book")Film dalında en iyi müzik Marco Beltrami
("A Quiet Place") Alexandre Desplat
("Isle of Dogs")Ludwig Göransson ("Black Panther")Justin Hurwitz ("First Man") Marc Shaiman
("Mary Poppins Returns")Film dalında en orijinal müzik"All the Stars" ("Black Panther")"Girl in the Movies" ("Dumplin'")"Requiem For a Private War" ("A Private War")"Revelation' ("Boy Erased")"Shallow" ("A Star Is Born")En iyi televizyon dizisi - Drama "The Americans
""Bodyguard""Homecoming""Killing Eve""Pose" Televizyon
dizisinde en iyi kadın oyuncu - DramaCaitriona Balfe ("Outlander")Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")Sandra Oh ("Killing Eve") Julia Roberts
("Homecoming") Keri Russell
("The Americans")Televizyon dizisinde en iyi erkek oyuncu - Drama Jason Bateman
("Ozark")Stephan James ("Homecoming") Richard Madden
("Bodyguard") Billy Porter
("Pose") Matthew Rhys
("The Americans")En iyi televizyon dizisi - Müzikal veya komedi"Barry" "The Good Place" "Kidding" (Showtime)"The Kominsky Method" (Netflix)"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon
)Televizyon dizisinde en iyi kadın oyuncu - Müzikal veya komedi Kristen Bell
("The Good Place") Candice Bergen
("Murphy Brown") Alison Brie
("Glow")Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") Debra Messing
("Will & Grace")Televizyon dizisinde en iyi erkek oyuncu - Müzikal veya komedi Sacha Baron Cohen
("Who Is America?") Jim Carrey
("Kidding") Michael Douglas
("The Kominsky Method")Donald Glover ( "Atlanta
") Bill Hader
("Barry")En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon için yapılmış film"The Alienist" "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
" "Escape at Dannemora" (Showtime) "Sharp
Objects" "A Very English Scandal" (Amazon)Kısa televizyon dizisi veya televizyon için yapılmış film alanında en iyi kadın oyuncuAmy Adams ("Sharp Objects") Patricia Arquette
("Escape at Dannemora") Connie Britton
("Dirty John") Laura Dern
("The Tale")Regina King ("Seven Seconds")Kısa televizyon dizisi veya televizyon için yapılmış film alanında en iyi erkek oyuncu Antonio Banderas
("Genius: Picasso")Daniel Bruhl ("The Alienist")Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story") Benedict Cumberbatch
("Patrick Melrose") Hugh Grant
("A Very English Scandal")Dizi, kısa televizyon dizisi veya televizyon için yapılmış film alanında en iyi yardımcı kadın oyuncu Alex Borstein
("The Marvelous Mrs.
TV,Küre
07 Aralık 2018 Cuma 12:32