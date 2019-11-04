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Altın madalya yanlışlıkla 3'üncüye verildi

Altın madalya yanlışlıkla 3'üncüye verildiFransa, (DHA) ? Fransa'da artistik buz pateni yarışması sonrasında düzenlenen ödül töreninde altın madalya, yarışmayı 1'inci tamamlayan Rus patenci yerine yanlışlıkla yarışmayı 3'üncü tamamlayan ve bronze madalya alması gereken Amerikalı Mariah...

04.11.2019 10:13
Altın madalya yanlışlıkla 3'üncüye verildi
Fransa, (DHA) ? Fransa'da artistik buz pateni yarışması sonrasında düzenlenen ödül töreninde altın madalya, yarışmayı 1'inci tamamlayan Rus patenci yerine yanlışlıkla yarışmayı 3'üncü tamamlayan ve bronze madalya alması gereken Amerikalı Mariah Bell'e verildi. Olaya gülen Bell madalyayı Rus patenciye takdim etti.
2019-20 ISU Büyük Artistik Patinaj Yarışması'nın üçüncü etkinliği olan '2019 Internationaux de France' kapsamında düzenlenen artistik buz pateni yarışması sonrası ödül töreni sırasında altın madalya Rus patenci Alena Kostarnaya yerine Amerikalı Mariah Bell'e verildi. Bronze madalya alması gereken Bell ve diğer iki patenci olaya güldüğü sırada Bell kendisine yanlışlıkla verilen altın madalyayı çıkarıp, Rus patenci Kostarnaya'ya verdi. Bunun üzerinde salondakilerin önce güldüğü daha sonra da Bell'in bu hareketini alkışladığı görüldü.
Altın madalya yanlışlıkla 3'üncüye verildi

Fransa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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