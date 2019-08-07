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Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi (2)

ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün altın, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.

07.08.2019 17:10 Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi (2)
– ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün altın, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.
Wall Street'teki gelişmelerin ardından altın, en son Nisan 2013'te görülen 1,501.36 dolar düzeyine yükselirken, gümüş de son 13 ayın en yüksek düzeyini görerek 17.01 dolardan işlem gördü.
Küresel gelişmeler kapsamında Almanya sanayi üretimi, imalat sanayisinde son 10 yılın en düşük düzeyi olan yüzde 6.0'lık düşüş sonrası Kasım 2009'dan bu yana ilk kez olmak üzere yüzde 5.2 düzeyini gördü. Söz konusu veriler, Almanya ekonomisinde durgunluk endişelerini yeniden alevlendirirken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmaya başladığı uyarısını yapmıştı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kapsamında iki ülke arasındaki döviz krizinin yanında, Yeni Zelanda, Hindistan ve Tayland merkez bankaları da faiz indirimine giderek piyasalarda aşağı yönlü bir eğilim izlenmesine sebep oldu.
Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri "daha hızlı ve daha fazla" indirmesi gerektiğini söyledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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