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Altın örümcek'te 5 ödülü ağına düşürdü!

17'ncisi düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

07.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:08 Altın örümcek'te 5 ödülü ağına düşürdü!

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1469 projenin yarıştığı ve jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananların açıklandığı gecede Agresif Arılar Reklam Ajansı "Sağlık" ve "Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde ödülleri kaptırmadı. İki kategoride de iki farklı kampanya ile yarışan Agresif Arılar geceye 5 ödülle damgasını vurdu.

Bu yıl 17'nci kez düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri 6 Kasım Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Agresif Arılar Reklam Ajansı ilk yılında kazandığı 5 ödülle gecenin merak edilen ajansı oldu.

Altın Örümcek Ödülleri markaların kurumsal iletişim, dijital pazarlama ve marka temsilcilerini; ajansların ise yaratıcı tasarımcıları, kod geliştiricileri ve proje yöneticilerini 17'nci kez onore etti. 28 kategoride toplam 1469 projenin yarıştığı 17. Altın Örümcek Ödülleri'nde, jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananların açıklandığı ve 200 bini aşkın oyla belirlenen halkın favorilerinin ödüllerinin takdim edildiği ödül törenine ise ilgi oldukça büyüktü.

Gökhan Ünver'in sunumuyla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşen bu gecede Agresif Arılar Reklam Ajansı da toplamda 5 ödülün sahibi oldu.

Gecenin En Anlamlı Ödülü Agresif Arılar'a!

Sağlıklı markalar vizyonu ile çalışmalarını hayata geçiren Agresif Arılar Reklam Ajansı Engelsiz Erişim Derneği'nin görme engelliler için uyumluluğunu incelediği ve tüm kategoriler arasından seçtiği "En Erişilebilir Web Sitesi" özel ödülünü birçaresivar.com sitesine verdi.

"Lösemi ise Bir Çaresi Var" farkındalık projesi 4 ödül aldı

Agresif Arılar, Fresenius Medical Care'in koşulsuz katkılarıyla Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin öncülüğünde 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' farkındalık projesi ile sağlık ve sosyal sorumluluk kategorilerinde hem halk oylaması hem de jüri özel ödüllerinde 3 ödül birden kazandı.

Sağlık kategorisinde ödül "Hayata Sarı Not Bırak" farkındalık projesinin oldu

Agresif Arılar, Santa Farma ilacın koşulsuz katkılarıyla Viral Hepatitle Savaşım Derneği'nin öncülüğünde devam eden 'Hayata Sarı Not Bırak' farkındalık projesi ile Hepatit B hastalığına dikkat çektiği projesiyle de sağlık kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.


Grand Pera Emek Sahnesi, Altın Örümcek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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