Haberler » Güncel » Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmaları Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

17.10.2019 13:26Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmaları Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. Şampiyonanın tema kategorisi bu yıl deniz tavşanları olarak belirlendi.

Fotoğraf ve video kategorisinde 15 spor kulübünden 30, dalış eşleriyle birlikte toplam 60 yarışmacı, Kaş açıklarında 17- 18 Ekim'de 4 dalış gerçekleştirerek farklı disiplinlerde madalya getirecek en iyi sualtı görüntülerini çekmeye çalışacak. Kanyon, Hidayet, Heybeli Ada ve Güvercin Ada bölgesinde yapılacak dalışlarda çekilecek fotoğraflar balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde fotoğraf jürisi tarafından değerlendirilecek. Video kategorisindeki çekimler ise video jürisi tarafından değerlendirilerek en iyi ilk üç belirlenecek. Türkiye Şampiyonası'nda tema kategorisi, bu yıl deniz tavşanları olarak belirlendi. Jürinin, 19 Ekim'de yapacağı değerlendirme sonrasında Türkiye şampiyonu olan ve madalya kazanan yarışmacılar, ödüllerini aynı gün yapılacak törenle alacak. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na katılan yarışmacılara başarılar dilediğini belirterek, organizasyonda desteği ve emeği olan bütün kurum ve kişilere teşekkür ettiğini belirtti.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:38 İBB'de işten çıkarılan işçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
13:38 Bin öğrenciden Barış Pınarı Harekatı'na selamlı destek
13:38 Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
13:38 İstanbul'da kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı
13:38 15 temmuz şehit ailelerinden barış pınarı harekatı'na destek
13:38 İstanbul'da büyük emlak dolandırıcılığı operasyonu 30 gözaltı
13:37 15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
17.10.2019 13:39:06