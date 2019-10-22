Altın Paletin sahipleri belli oldu

17-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan Altın Palet Sualtı Görüntüleme Fotoğraf Türkiye Şampiyonası ve Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nda video ve fotoğraf kategorisinde 12 spor kulübünden 26, dalış eşleri ve serbest dalıcılarla birlikte toplam 54 yarışmacı Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Kanyon açıklarında en iyi görüntü için dalış yaptı. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda, 2 günde 3 ayrı dalış yapan yarışmacıların çektikleri görüntüler fotoğraf ve video jürisi tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Fotoğraf Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar 5 ayrı disiplinde verildi. Balık temalı disiplinde Yavuz Pilevneli, makroda Ferhan Coşkun, konulu makroda Hakan Başar, geniş açıda Tunçel Yılmaz ve modelli geniş açıda Rüştü Kirman Türkiye Şampiyonluğu'nu getiren fotoğraflara imza attı. Fotoğraf kategorisinde toplam puana göre bireysel sıralamada Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Tunçel Yılmaz birinci olurken, Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü'nden Eser Paşa ikinci, Ayışığı Sualtı Spor Kulübü'nden Hakan Başar üçüncü oldu.

Takım sıralamasında Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü şampiyonanın en çok puan alan takımı oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü ikinci sırada yer alırken, üçüncü en iyi takım Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü oldu.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nda, çektiği görüntüler Antalya Sualtı Sporları Kulübü'nden Alican Abacı'ya birincilik kazandırdı. İkincilik kürsüsüne Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Ali Şener çıkarken, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden İbrahim Cengiz de üçüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ…

Ödül töreni, Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş sakinlerinin ve yarışmacıların katıldığı ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, törende yaptığı konuşmada, "Kaş'ın eşsiz sualtı zenginliğinde Türkiye'nin bu yıl en iyi fotoğraf ve video çeken yarışmacılarını kutluyorum. Bütün yarışmacılara, katıldıkları için teşekkür ediyorum. Önemli olan yarışmaya katılmak. Ayrıca bu organizasyona emeği geçen Kaş Belediyesi'ne ve Kaymakamlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaş'ın denizinde her türlü etkinliğin 4 mevsim yapılabileceğine işaret eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye Şampiyonası'nda çekilen görüntülerin Kaş'ın tanıtımında büyük rol oynadığını söyleyerek, herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Kaş Kaymakamı Ulaş Akkan ise yaptığı konuşmada, "Avrupa ve dünya şampiyonlukları Kaş'ta yapılmasının nedeni, buranın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olmasıdır. Sualtının çok gizemli bir dünyası var, bunu dalarak keşfetmek gerekiyor" dedi.