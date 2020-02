7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Özbekistan Merkezli Brand Investment Group Ana Sponsorluğunda, Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov ve grubun Türkiye CEO'su ünlü iş insanı Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ev sahipliğindeki 7. Golden Palm Awards Gala Gecesi'nde, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim boy gösterecek. Jess Molho ve Dilay Korkmaz'ın sunuculuğunu üstleneceği, Şebnem Schaefer'ın kırmızı halı röportajlarını yapacağı görkemli gecede, 30 kategoride ünlü isimler ödüllerine kavuşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ STARLAR SAHNEDE

Bir hafta gibi kısa bir süre zarfında http://goldenpalmawards.com/anketler/ adresinden yayınlanan oylamada 26 ülkeden yaklaşık 210 bin kişi tekil oy kullandı. Türkiye'nin yıldızlarının belirleneceği oylama 10 Mart'a kadar devam edecek. Dünyaca ünlü popstarlar 'I Lost You' şarkısı ile dillere düşen Havana grubu tam ekip olarak gecede yer alırken ve 'Back To Me' şarkısı ile dünya müzik listelerini sallayan Eneli'nin performanslarıyla sahne alacağı bol yıldızlı organizasyonda, Özbekistan'ın tanıtımı ve geleneksel muhteşem yemekleri konuklara ikram edilecek.

Şebnem Schaefer

MUHTEŞEM GECENİN ADAYLARI:

MÜZİK ÖDÜLLERİ

Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı

•Yalın

•Murat Boz

•Edis

•Cem Belevi

•Soner Sarıkabadayı

Dilay Korkmaz

Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı

•Merve Özbey

•Demet Akalın

•Hande Yener

•Tuğba Yurt

•Aleyna Tilki

Jess Molho

Yılın Erkek Fantazi Müzik Sanatçısı

•Hakan Altun

•Bülent Serttaş

•Serkan Kaya

•İzzet Yıldızhan

•Cengiz Kurtoğlu

Yılın Kadın Fantazi Müzik Sanatçısı

•Sibel Can

•Ebru Gündeş

•Seda Sayan

•Ebru Yaşar

•Kibariye

Yılın Şarkısı

•Yaramızda Kalsın – Merve Özbey

•Mühür – Irmak Arıcı – Mustafa Ceceli

•Demet Akalın - Ben Fero

•Sükût-u Hayal – Oğuzhan Koç

•Mekânın Sahibi - Norm Ender

Eneli

Yılın Düeti

•Bilal Sonses & Bengü – İçimden Gelmiyor

•Mustafa Ceceli – Irmak Arıcı – Mühür

•Rafet El Roman – Derya – Unuturum Elbet

•Alişan – Furkan Özsan – Yağmurlar

•Zakkum – Ceylan Köse – Müsaade Senin

Yılın Rock Müzik Sanatçısı

•Haluk Levent

•Teoman

•Emre Aydın

•Feridun Düzağaç

•Hayko Cepkin

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı

•Sevcan Orhan

•Elif Buse Doğan

•Kubat

•Zara

•Cem Adrian

Yılın Rap Müzik Sanatçısı

•Ben Fero

•Sagopa Kajmer

•Ezhel

•Canbay & Wolker

•Norm Ender

Havana

SİNEMA ÖDÜLLERİ

Yılın Komedi Filmi

•Recep İvedik 6

•Baba Parası

•Öldür Beni Sevgilim

•Organize İşler Sazan Sarmalı

•Aykut Enişte

Yılın Komedi Oyuncusu

•Devrim Yakut – Baba Parası

•Ezgi Mola – Organize İşler Sazan Sarmalı

•Yılmaz Erdoğan - Organize İşler Sazan Sarmalı

•Ahmet Kural – Murat Cemcir – Baba Parası

•Şahan Gökbakar – Recep İvedik 6

Yılın Sinema Filmi

•7. Koğuştaki Mucize

•Mucize 2 Aşk

•Recep İvedik 6

•Organize İşler Sazan Sarmalı

•Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu

•Mert Turak – Mucize 2 Aşk

•Aras Bulut İynemli – 7. Koğuştaki Mucize

•Hayat Van Eck – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

•Kıvanç Tatlıtuğ - Organize İşler Sazan Sarmalı

•Gökhan Yıkılkan- Hep Yek 3 Titrettin Beni

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu

•Şenay Gürler - Mucize 2 Aşk

•Bensu Soral - Organize İşler Sazan Sarmalı

•Binnur Kaya -Cinayet Süsü

•Farah Zeynep Abdullah – Bizim İçin Şampiyon

•Rojda Demirer – Geniş Aile Komşu Kızı

Nedim Delibaş

TELEVİZYON VE DİZİ ÖDÜLLERİ

Yılın Aksiyon Dizisi

•Çukur – Show TV

•Savaşçı – FOX TV

•Arka Sokaklar – Kanal D

•Hakan: Muhafız – Netflix

•Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz - ATV

Yılın Televizyon Dizisi

•Mucize Doktor – FOX TV

•Zalim İstanbul – Kanal D

•Kuruluş Osman - ATV

•Sefirin Kızı – Star TV

•Yasak Elma – FOX TV

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu

•Taner Ölmez – Mucize Doktor – FOX TV

•Erkan Kolçak Köstendil – Çukur – Show TV

•Barış Arduç – Kuzgun – Star TV

•Çağlar Ertuğrul – Afilli Aşk – Kanal D

•Oktay Kaynarca – Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz - ATV

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

•Özge Özpirinçci – Kadın – FOX TV

•Alina Boz – Elimi Bırakma TRT 1

•Ebru Şahin – Hercai – ATV

•Burcu Özberk – Afili Aşk – Kanal D

•Dilan Çiçek Deniz – Çukur – Show TV

Yılın Tiyatro Oyunu

•Amadeus

•Cibali Karakolu

•Ve Perde

•Cimri

•Bir Baba Hamlet

Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu

•Okan Bayülgen - Amadus

•Ferhan Şensoy- Ferhangi Şeyler

•Aras Aydın - Kalp

•Genco Erkal - Yaşamaya Dair

•Şevket Çoruh- Hamlet

Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu

•Serenay Sarıkaya – Alice Müzikali

•Hande Soral – Dali'nin Kadınları

•Nazlı Tosunoğlu - Don Kişot'um Ben

•Bergüzar Korel - Kızlar ve Oğlanlar

•Nezaket Erden - Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit

MEDYA VE BASIN ÖDÜLLERİ

Yılın Kadın Kuşağı Programı

•Gelinim Mutfakta/ Kanal D

•Zuhal Topal ile Sofrada/Fox TV

•Seda Sayan İle Yemekteyiz/ TV8

•Kuaförüm Sensin/Show TV

•Hayatta Her Şey Var/ Beyaz TV

Yılın Magazin Programı

•Kanal D/2. Sayfa

•Beyaz TV/ Söylemezsem Olmaz (Fotoğraf hatalı)

•TV 8/ Gel Konuşalım

•Show TV/ Cumartesi-Pazar sürprizi

•Uçankuş TV/ Canlı Masa (Fotoğraf Hatalı)

Yılın Kültür - Sanat Programı

•NTV Gece Gündüz

•CNN Türk/Afiş

•Haber Global/ Sanat Durağı

•Bloomberg/ Aslı Şafak

•TRT 2/Anadolu Arkeolojisi

Yılın Hafta Sonu programı

•Haber Türk/ Burası Hafta Sonu

•Haber Global/ Özge Uzun İle Hafta Sonu

•Beyaz TV/ Ortak Akıl

•A Para/ Günaydın Hafta Sonu

•CNN Türk/ Şeffaf Oda

Yılın Haber Programı

•Pelin Çift ile Gündem Ötesi/ TRT 1

•Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık/ Haber Global

•Başak Şengül ile Akıl Çemberi/ CNN Türk

•Türkiye'nin Nabzı/ Haber Türk

•NTV/ Gündem Masası

Yılın Haber Kanalı

•Haber Türk

•CNN Türk

•NTV

•A Haber

•Haber Global

Yılın Kadın Haber Sunucusu

•Ece Üner – Show TV

•Nazlı Çelik – Star TV

•Buket Aydın – Kanal D

•Gözde Atasoy Kökçü – CNN Türk

•Işıl Açıkkar – TRT 1

Yılın Erkek Haber Sunucusu

•Cem Öğretir – ATV

•Fatih Portakal – FOX TV

•Murat Erçin – Beyaz TV

•Erhan Ertürk – Haber Global

•Kaan Yakuphan – Kanal 24

Yılın Yarışma Programı

•TV8/ O Ses Türkiye

•ATV/ Kim Milyoner Olmak İster

•Teve 2/ Kelime Oyunu

•Kanal D/ Çarkıfelek

•TV8/ Survivor Türkiye

Yılın İş İnsanı

•Ali Koç – Koç Holding

•Nihat Özdemir – Limak Holding

•Demet Sabancı – Sabancı Holding

•Ümit Boyner – Boyner Holding

•Leyla Alaton – Alarko Holding